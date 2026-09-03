Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek üzere kaydettiği oyuncuların listesini Avrupa Futbol Federasyonu'na gönderdi ve bu listede Ferland Mendy'nin adı yer almadı.

Marca gazetesi, Fransız sol bekin, yeni transfer Sergio Martinez'e yer açmak amacıyla Real Madrid'in listesinde bulunmadığını aktardı.

Racing'den kısa süre önce takıma katılan oyuncunun listeye dahil edilmesi, Real Madrid için Avrupa'nın en güçlü kulüpler organizasyonundaki ilk maçı öncesinde bir çözüm olabilir. Söz konusu maç önümüzdeki salı günü sahasında Inter Milan'a karşı oynanacak.

Bu maçta Jose Mourinho, cezalı olmaları nedeniyle Arda Güler, Camavinga ve Bernardo Silva üçlüsüne güvenemeyecek. Sezon boyunca hiçbir listeye giremeyen ve gizemli bir kas sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında da forma giymeyen Tchouameni'nin fiziksel durumuyla ilgili şüpheler acil durumu daha da artırıyor. Ayrıca Thiago Pitarch'ın hazır olup olmadığına dair de şüpheler bulunuyor.

Dolayısıyla Sergio Martinez, Real Madrid oyuncusu olarak ilk kez bir listeye dahil edilmesinin üzerinden yalnızca 5 gün geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkabilir. Sergio Martinez'i Real Madrid başlangıçta Racing'den Castilla'nın kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer etmiş olsa da, oyuncu bu hafta Jose Mourinho yönetiminde antrenman yaptı ve hem Madrid'li teknik adam hem de A takım oyuncuları üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı.

Mendy'ye gelince, yaklaşık iki hafta önce Valdebebas sahasında görüldü. Ancak Real Madrid içinde, sakatlıklarla dolu uzun geçmişi göz önüne alındığında, kulüp onun sahalara dönüş tarihinden söz ederken temkinli davranıyor. Sağ bacağındaki rectus femoris kasının tendonunda yaşadığı yırtık sonrası ameliyat geçiren oyuncunun, en iyimser tahminlere göre eylül veya ekim ayı içinde dönebileceği öngörülüyordu.

Mark Cucurella'nın gelişi ve Fran Garcia'nın ayrılışı, Real Madrid'e sol bek mevkiinde Carreras'ın yanı sıra iki yedek oyuncuya sahip olma imkânı tanıyor; özellikle de Mendy'nin ameliyat sonrası fiziksel olarak geri dönme kapasitesine ilişkin şüpheler hâlâ sürerken.

Real Madrid'in Avrupa Futbol Federasyonu'na gönderdiği listede, Mendy'nin yokluğunun yanı sıra B listesinden 8 oyuncu yer alıyor. Bunlar savunma hattında Fortea, Juan Martinez ve Mario Rivas; orta sahada Tiago, Cestero, Lacoste ve Valero; hücum hattında ise Yanez.

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