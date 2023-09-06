Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için TFF'den Beşiktaş kararı

Beşiktaş'ın stadı, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birinde ev sahipliği yapması için aday olarak gösterildi.

Beşiktaş, 2026 ve 2027 yıllarındaki finaller için aday

TFF adaylığı açıkladı

UEFA Yönetim Kurulu kararı verecek

NE OLDU? Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finalleri için aday stadyumun belirlendiğini açıkladı. Beşiktaş'ın stadı 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapması için aday olarak belirlendi.

NE SÖYLENDİ? TFF'nin açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir."

SIRADA NE VAR? UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacak stadyumlar, UEFA Yönetim Kurulu'nun 2024 Mayıs ayında yapacağı toplantının ardından belli olacak.