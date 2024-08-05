Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Trabzonspor'un rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off'larında kura çekiminin ardından Beşiktaş ile Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

Avrupa Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonla birlikte format değişecek. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.

Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Avrupa Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. 8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim?

Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Beşiktaş bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, 3. eleme turunda Rapid Wien'i elemesi halinde play-off'ta Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Trabzonspor bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.