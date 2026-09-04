Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurası, İspanya'nın iki devi için farklı yollar ortaya çıkardı; Barcelona, Varşova finaline giden yolda görece kolay görünen bir grupta yer alırken, Real Madrid kendisini Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Manchester City başta olmak üzere zorlu maçlarla karşı karşıya buldu.

Barcelona kendi sahasında Arsenal, Paris FC ve Servette ile karşılaşırken; deplasmanda Bayern Münih, Roma ve Danimarka ekibi Köge ile mücadele edecek. Katalan ekibi bu maratonda lig aşamasını ilk dört sırada tamamlamayı ve doğrudan çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Arsenal maçı, Barcelona'nın kendi sahasındaki karşılaşmaları arasında en zorlusu olarak öne çıkıyor; zira İngiliz ekibi 2015 yılında turnuvanın finalini Katalan kulübü karşısında kazanmıştı.

Barcelona ayrıca geçen sezon kendisini yarı finalde eleyen Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Öte yandan üçüncü torbada Manchester City ve Inter Milan ile eşleşmekten kurtulan Katalan ekibinin karşısına onların yerine Servette ve Köge çıktı.

İlk hafta maçları 22 ve 23 Eylül'de başlayacak, mücadeleler ise altıncı ve son hafta olan 16 Aralık'a kadar sürecek.

Maç takvimi ve ayrıntılı maç saatleri önümüzdeki cumartesi günü açıklanacak.

Buna karşılık Real Madrid'i daha zorlu bir maraton bekliyor; kura sonucunda ekip, Valdebebas'taki sahasında Paris Saint-Germain, Paris FC ve Inter Milan ile karşılaşacak, deplasmanda ise Bayern Münih, Roma ve Manchester City'ye konuk olacak.

Barcelona, geçen sezon lig aşamasını 18 puanın 16'sını toplayarak lider bitirdikten sonra, Oslo şehrinde oynanan finalde Lyon'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Avrupa'daki üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

Eleme turları kurası 18 Aralık'ta çekilecek; play-off maçları 3, 4, 10 ve 11 Şubat'ta, çeyrek final 23, 24, 31 Mart ile 1 Nisan'da, yarı final ise 1, 2, 8 ve 9 Mayıs'ta oynanacak. Turnuva, 29 Mayıs 2027'de Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stat'ta oynanacak finalle sona erecek.