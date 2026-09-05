Bayern Münih, Alman Ligi'nde sürpriz bir şekilde puan kaybetti; bugün cumartesi günü "Veltins Arena"da ağırlandığı Schalke ile golsüz berabere kalarak turnuvanın ikinci haftasını geçti.

Bu sonuçla Bavyera devi puanını 4'e yükselterek Bundesliga puan tablosunda 4. sıraya yerleşti; 6'şar puanla zirveyi paylaşan Freiburg, Borussia Dortmund ve Elversberg'in 2 puan gerisinde kaldı.

Buna karşılık Kraliyet Mavileri ise puan hanesine ilk puanını yazdırarak 14. sıraya yükseldi.

Bayern, maça yüksek moralle çıkmıştı; şampiyonluk unvanını savunma kampanyasına Stuttgart karşısında 5-1'lik büyük bir galibiyetle başlamış, ardından Almanya Kupası'nda Osnabrück'ü 4-1 yenerek üstünlüğünü tekrarlamıştı.

Ancak bu kez iki takım arasındaki büyük imkân farkına, topla oynama oranındaki %83'lük hâkimiyetine ve kaleyi bulan 15 şutuna (bunların 5'i direk ve üst direkte) rağmen Schalke'nin filelerini havalandırmayı başaramadı.

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Teknik direktör Vincent Kompany'nin ilk on birinde Bundesliga açılışına kıyasla dikkat çekici değişiklikler yaşandı; bunların en önemlisi, ilk haftada Stuttgart karşısında oyuna sonradan girip iki gol hazırlayan ve ardından Almanya Kupası'nda Osnabrück karşısında ilk on birde forma giyen Faslı milli futbolcu İsmail Sibari'nin ilk on birde sahaya çıkmasıydı.

Sibari, 57. dakikada yerini Fransız takım arkadaşı Michael Olise'ye bırakarak sahayı terk etti.

Bu karşılaşma Schalke için özel bir öneme sahipti; zira takım, büyükler arasına dönüşünün ardından 3 yılı aşkın süredir Alman Ligi'nde ilk kez "Veltins Arena"da bir maça çıktı.

Takım, bu sezon Bundesliga'daki açılış maçını Augsburg karşısında (0-3) kaybetmişti.

Alman Ligi şampiyonunun bu puan kaybı, Avrupa arenasındaki başlangıcına birkaç gün kala geldi; takım, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ilk maçında önümüzdeki perşembe günü Allianz Arena'da Norveç ekibi Bodø/Glimt'i ağırlamaya hazırlanıyor.

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