Avrupa futbolunda önemli maçlar haftası

Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar yapılacak.

Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere ve liglerinde birbirinden heyecanlı dört maç izleyebilecek.

'nın 7. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, , 'i Camp Nou'da cumartesi günü TSİ 17.00'de ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası ise iki önemli maça sahne olacak.

, 'yi cumartesi günü TSİ 19.30'da Old Trafford'da konuk edecek.

25 Ekim Pazar günü de , Emirates'te milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği ile karşılaşacak. TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşmada Çağlar, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak.

Süper Lig'in 6. haftasında ise , 25 Ekim Pazar günü 19.00'da 'u ağırlayacak.