Avrupa futbolunda önemli maçlar haftası
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Getty/Goal
Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere ve Türkiye liglerinde birbirinden heyecanlı dört maç izleyebilecek.
La Liga'nın 7. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, Real Madrid'i Camp Nou'da cumartesi günü TSİ 17.00'de ağırlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftası ise iki önemli maça sahne olacak.
Manchester United, Chelsea'yi cumartesi günü TSİ 19.30'da Old Trafford'da konuk edecek.
25 Ekim Pazar günü de Arsenal, Emirates'te milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşmada Çağlar, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak.
Süper Lig'in 6. haftasında ise Fenerbahçe, 25 Ekim Pazar günü 19.00'da Trabzonspor'u ağırlayacak.