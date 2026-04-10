Avrupa dışından... Yeni bir kulüp Neymar’ın nabzını yokluyor

MLS’te mücadele eden FC Cincinnati kulübü, Brezilyalı yıldız Neymar da Silva’nın çevresiyle görüşmelere başladı. Amaç, Santos ile sözleşmesinin Aralık 2026’da sona ermesinin ardından onu kadroya katma ihtimalini değerlendirmek.

“The Athletic” gazetesine göre görüşmeler hâlâ ilk aşamada ve şu an, Brezilyalı oyuncunun ilgisinin ve olası şartlarının ne olduğu konusunda nabız yoklama niteliği taşıyor.

Neymar’ı transfer etme fikri, Amerikan kulübü içinde de teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliği bakımından iç değerlendirmelere konu oluyor.

Merkezi Ohio eyaletinde bulunan Cincinnati, mali gücü ve modern tesisleri sayesinde uluslararası oyuncular için cazip bir adres olduğunu düşünüyor.

Ancak şu anda anlaşmanın tamamlanmasının önünde temel bir engel var: Kulübün “designated player” (özel statülü oyuncu) kontenjanında boş yer bulunmuyor. Bu statü, ligde belirlenen maaş tavanının üzerinde ücret ödenmesine ya da yüksek bonservis bedeliyle transfer yapılmasına imkân tanıyor.

Mevcut üç kontenjanı ise Kevin Denkey, Miles Robinson ve Evander sezon sonuna kadar uzanan uzun vadeli sözleşmelerle dolduruyor.

Çözüm, gelecek yaz bu oyunculardan birinin—örneğin Avrupa’dan birkaç kulübün ilgisini çeken Denkey’nin—satılması olabilir.

Bu, Neymar’ın MLS kulüplerinin ilgisini çektiği ilk kez değil. Daha önce Chicago Fire, 2025’te Al Hilal’den ayrıldığı dönemde onunla ciddi görüşmeler yürütmüş, ancak Neymar sonunda altyapısından yetiştiği kulübü Santos’a dönmeyi tercih etmişti.

MLS’e transfer olması hâlinde Neymar, daha önce Avrupa’da oynamış birçok yıldızla karşılaşabilir. Bunlar arasında gelecek yaz Orlando’ya gitmesi beklenen Antoine Griezmann ve en önemlisi Barcelona ile Paris Saint-Germain’den eski takım arkadaşı Lionel Messi yer alıyor. Messi şu anda Inter Miami forması giyiyor.

Öte yandan Neymar’ın Santos ile Aralık 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya Millî Takımı ile ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası’na katılabilmek için de formunu yeniden yakalama konusunda zamana karşı yarış veriyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, onu geçen mart ayında hazırlık maçları kadrosundan çıkarmıştı.