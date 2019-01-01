Avrupa devleri, Uğurcan Çakır için Rusya'ya gidiyor
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Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa devleri geliyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Liverpool, Manchester United ve Sevilla temsilcileri Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynayacağı maçı tribünden izleyerek Uğurcan Çakır'ı takip edecek.
Avrupa kulüplerinin ilgisini göz önünde bulunduran Trabzonspor Yönetimi, sezon başında Uğurcan Çakır’ın mukavelesini uzatmış ve ücretine de iyileştirme yaptı. Yıllık maaşı 3.5 milyon TL’ye çıkartılan Uğurcan’ın kontratı, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025’e kadar uzatıldı. 23 yaşındaki başarılı eldivenin kontratında herhangi bir serbest kalma bedeli yer almıyor.