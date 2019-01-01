Avrupa devleri Muriqi'i izledi

Fenerbahçe'deki yüksek performansını milli takımda da gösteren Muriqi için Avrupa kulüpleri tribündeydi.

'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Kosova - Karadağ maçında takımının ikinci golünü attı ve maça damga vurdu.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre milli takım karşılaşmalarında iyi bir görüntü çizen ve son olarak Karadağ karşısında gösterdiği performansla maça damga vuran Vedat Muriqi için , ve kulüplerinin temsilcileri tribündeydi.

Karadağ karşısında 90 dakika sahada kalan Kosovalı futbolcu, 50 kez topla buluştu. 14 kez ikili mücadele, 8 kez hava topu mücadelesi kazandı.

Daha önce Ada basını, yöneticilerinin de Muriqi'i İngiltere - Kosova maçında izlediklerini iddia etmişti.