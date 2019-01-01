Avrupa devleri Muriqi'i izledi
Yorum()
AA
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Kosova - Karadağ maçında takımının ikinci golünü attı ve maça damga vurdu.
Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre milli takım karşılaşmalarında iyi bir görüntü çizen ve son olarak Karadağ karşısında gösterdiği performansla maça damga vuran Vedat Muriqi için Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcileri tribündeydi.
Karadağ karşısında 90 dakika sahada kalan Kosovalı futbolcu, 50 kez topla buluştu. 14 kez ikili mücadele, 8 kez hava topu mücadelesi kazandı.
Daha önce Ada basını, Manchester United yöneticilerinin de Muriqi'i İngiltere - Kosova maçında izlediklerini iddia etmişti.