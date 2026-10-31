Paris Saint-Germain, uzun süreli ayak sakatlığının ardından sahalara dönen Bournemouth forveti Eli Junior Kroupi'yi yakından takip ediyor. Fransız kulübü, genç yetenekle ilgilenen Arsenal ve Manchester United'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Premier League devinin sert rekabetiyle karşı karşıya.

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Kroupi, Bournemouth formasıyla sahalara döndü

PSG ve Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü, Bournemouth forveti Kroupi'yi A takım maçlarına uzun süredir beklenen dönüşünün ardından yakından takip ediyor. 20 yaşındaki oyuncu kısa süre önce sağ ayağının beşinci tarak kemiğindeki kırıktan kurtuldu. Kroupi, bu ağır sakatlığı ne yazık ki temmuz ayında yaşamıştı.

Tedaviyle geçen zorlu üç ayın ardından Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, maç kondisyonunu yeniden kazanmak için gerekli adımları atıyor. Bournemouth Teknik Direktörü Marco Rose, büyük potansiyele sahip genç oyuncuyu sahalara fazla hızlı döndürmemek için sürelerini şimdilik dikkatle ayarlıyor.

Kroupi, pazar günü Old Trafford'da Manchester United'a karşı alınan etkileyici 3-0'lık galibiyette kısa süreliğine oyuna girdi. Üç gün sonra da Aston Villa karşısında alınan 3-0'lık Lig Kupası galibiyetinde sonradan oyuna dahil oldu.

Avrupa devleri Bournemouth'un oyuncusunun peşinde

Bournemouth genç forvetinin iyileşme sürecinde sabırlı ve planlı davranırken, oyuncuyla ilgilenen çok sayıdaki kulüp aynı ölçüde beklemek istemiyor. Kroupi, ayağındaki talihsiz sakatlık olası bir transferi durdurmadan önce de yaz transfer döneminde Avrupa genelinde büyük ilgi görüyordu.

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TEAMtalk'a göre PSG ve Barcelona, sahalara resmen dönen oyuncunun gelişimini yakından izlemeyi sürdürüyor. Premier League ekipleri Chelsea ve Tottenham da Kroupi'yi yakın gelecekte kadrolarına katmaya son derece istekli.

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Eski Lorient oyuncusunu transfer etme yarışı hızla kızışıyor. Son haberler, Arsenal ve Manchester United'ın da oyuncunun adını transfer listelerine resmen eklediğini gösteriyor.

Bournemouth kışın satışa yanaşmıyor

Avrupa'nın en güçlü kulüplerinden gelen transfer ilgisi artsa da Bournemouth, Kroupi'nin kadrosu için taşıdığı büyük değerin farkında. Bournemouth, gelecek kış transfer döneminde gelecek vadeden yıldız hücum oyuncusunun kulüpten ayrılmasına kesinlikle karşı.

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Premier League'de 13. sırada bulunan güney kıyısı ekibi, Fransız oyuncuyu mevcut sezonun geri kalanı için kilit bir isim olarak görüyor. Bournemouth, sunulacak tekliflerin maddi boyutu ne olursa olsun ocak ayındaki görüşmelere kapıyı tamamen kapatmakta kararlı.

PSG alternatif hedefleri değerlendiriyor

Bournemouth'un ocak ayında satışa kesinlikle izin vermemesi, PSG'nin kısa vadeli transfer planlarının önünde önemli bir engel oluşturuyor. PSG, Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olmasını telafi edecek bir kış transferi için piyasayı aktif biçimde araştırıyor. Kroupi'nin sezon ortasında transferi tamamen ihtimal dışı görünürken PSG, hücum hattını güçlendirmek için alternatif hedeflere yönelmek zorunda kalacak.