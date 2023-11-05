Manchester City, Chelsea, Bayern Münih'in başlattığı transfer yarışına Liverpool da dahil oldu.

NE OLDU? Avrupa devlerinin çoğu, 20 yaşındaki Alman forvet için büyük bir transfer yarışının içerisine girdi.

Manchester City, Bayern Münih ve Chelsea şimdiden dev takımlar arasında listenin ilk sırasına yerleştiler.

The Daily Star'ın haberine göre, Jürgen Klopp yetenekli kanat oyuncusunun hayranı olduğundan Liverpool'un da bu yarışa katıldığını belirtiliyor.

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Haberler; Alman teknik direktörün genç oyuncuyu, gelecekte Mohamed Salah'ın yerine kullanmayı düşündüğünün altını çiziyor.

BÜYÜK RESİM: Wirtz, bu sezon Leverkusen adına tüm müsabakalarda beş gol attı ancak 12 maça çıkmasına rağmen Almanya Milli Takımı'nda henüz gol atamadı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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Getty

SIRADA NE VAR? Leverkusen; Bundesliga şampiyonluğuna aday olduğu sürece, Ocak ayında kendisine gelen transfer tekliflerinin hepsini (astronomik bir bedel olmadıkça) reddedecek.