Brezilyalı forvet Endrick'in Real Madrid'deki geleceği giderek daha fazla soru işareti barındırır hale geldi. Teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyuncuya olan bağlılığına ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde ayrılığına kapı açmayı reddetmesine rağmen, Endrick sezon başından bu yana düzenli forma şansından uzak kaldı.

Bu durumda, Calciomercato sitesine göre Milan, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayındaki kış transfer döneminde onu kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanan İtalyan ekibi, oyuncunun yeteneklerini kanıtlamak için gerçek bir fırsata olan ihtiyacından faydalanmayı ve İspanya'nın başkentinde bulamadığı alanı ona sunmayı umuyor.

Real Madrid ile yalnızca 111 dakika

Endrick'in rakamları, forma şansı bulma konusunda yaşadığı sıkıntının boyutunu yansıtıyor. Kulübün resmi sitesinin istatistiklerine göre, Brezilyalı oyuncu bu sezon Real Madrid ile toplam yalnızca 111 dakika sahada kaldığı 5 maça çıktı ve yalnızca bir karşılaşmada ilk 11'de başladı.

Sezon başında katkısı son derece sınırlı kaldı; Elche karşısında yalnızca birkaç dakika sahada kaldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında daha fazla fırsat buldu. Bu maçta 37 dakika forma giyen Endrick bir gol attı ve 4-3'lük heyecanlı galibiyette bir gole daha katkı sağlayarak maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Bu parlak performansa rağmen bu durum düzenli forma şansına dönüşmedi; Endrick sahada kısa süreler almaya devam etti ve bu da süreklilik olmadığında gelişim gösterebilme kabiliyeti konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Mourinho, az forma şansına rağmen ayrılığını reddediyor

İşin ilginç yanı, Mourinho'nun Brezilyalı forvete açık bir bağlılık göstermesi; hatta onun kolayca ayrılmasına izin vermeyeceğini alenen ifade etti. Portekizli teknik adam, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin beklemesi gerektiğini söyledi ve Endrick'in çok sevdiği ve muazzam potansiyele sahip bir oyuncu olduğunu, kiralık olarak ayrılmasına ihtiyaç duyduğunu düşünmediğini ekledi.

Ancak Portekizli teknik direktör aynı zamanda, oyuncuya istediği fırsatları veremediğini de kabul etti. Bir kas sakatlığının Endrick'i bir aydan fazla süre takımdan uzak tuttuğunu ve iyileşmesinin ardından maçların koşullarının düzenli forma giymesine yardımcı olmadığını belirtti.

Milan, onu kurtarma fırsatını kolluyor

Calciomercato'ya göre Milan, geçtiğimiz yaz onu transfer etmeye çalışmasının ardından ocak ayında Endrick'i kadrosuna katmak isteyen kulüplerin başında geliyor. Mourinho geçen yaz görüşmeleri durdurmuş ve oyuncudan vazgeçmeyi reddetmişti.

Milan'ın sahibi Gerry Cardinale transfere sıkı sıkıya bağlı ve Real Madrid ile görüşmeleri kolaylaştırmak için kulübün oyuncunun menajerlik ajansı "Roc Nation" ile olan ilişkilerinden faydalanmayı umuyor.

Ancak Roma, Aston Villa ve Arsenal'ın da Brezilyalı forvetin hizmetlerini almaya ilgi göstermesiyle görev kolay olmayacak.

Milan'a transfer, Endrick için Real Madrid'de aralıklı görevlerle yetinmek yerine ilk 11'deki rolünü geri kazanması ve gelişimini sürdürmesine yardımcı olacak oyun dakikaları elde etmesi açısından olası bir fırsat teşkil ediyor.

Nihai karar ise İspanyol kulübünün tutumuna ve oyuncunun daha büyük bir fırsat arama isteğine bağlı kalmaya devam ediyor.