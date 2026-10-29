Avrupa devi 2038 Dünya Kupası'na ev sahipliği yarışına dahil oluyor

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, ülkesinin 2038 Dünya Kupası finallerine ortak bir dosyayla ev sahipliği yapmayı değerlendirdiğini doğruladı.

Tribuna sitesi, Philippe Diallo'nun Ouest-France gazetesine verdiği röportajda Fransa'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği için adaylık başvurusunda bulunma niyetine dair söylediklerini yayımladı.

Fransa, 1998 yılından bu yana erkekler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmadı ve turnuvanın 48 takımı kapsayacak şekilde genişletilmesi nedeniyle Almanya ile ortak bir dosya sunulacağına dair spekülasyonlar giderek artıyor.

Diallo, "Alman Futbol Federasyonu ile ilişkilerimizin mükemmel olduğunu söylemek isterim ve bu, milli takımlar düzeyinde Avrupa futboluna, hatta tüm kıtaya yeni bir ruh kazandırmak için harika bir sembol olurdu" dedi.

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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, ayrıca üçüncü bir Avrupa ülkesinin de ev sahipliği dosyasına katılma olasılığına işaret etti.

Diallo, "Bazı fikirlere ulaşmaya başladık, ancak bunlar son derece karmaşık projeler ve elbette kamu otoritelerinin, bizim durumumuzda ise Fransız hükümetinin desteğini gerektiriyor" diye belirtti.

Diallo son olarak, 2038 turnuvasına ev sahipliği için yürütülecek herhangi bir resmi Fransız kampanyasının, ülkede 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından şekillenecek siyasi tabloya bağlı kalacağına dikkat çekti.