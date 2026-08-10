Avrupa'dan Suudi Arabistan ve Amerika'ya: Ronaldo ve Messi eşi görülmemiş bir olguyu pekiştiriyor

En rekabetçi futbolun genellikle Avrupa'da oynandığı bilinse de, bu sporun tarihinde en fazla gol atan aktif oyunculardan hiçbiri Avrupa liglerinde forma giymiyor.

"Sport" gazetesi, futbol dünyasında Avrupa'nın merkezî konumunun tartışılmaz olduğunu belirtti; zira en iyi futbolcuların çoğu Avrupa liglerinde oynuyor, bu da dünya genelinde en çok izlenen takımların Avrupa turnuvalarında mücadele eden takımlar olduğu anlamına geliyor. Yabancı oyuncularla sözleşme yapmaya dair kısıtlamaları hafifleten tarihî Bosman kararının 15 Aralık 1995'te alınmasından bu yana, büyük liglerin kulüpleri yıldız oyuncu piyasasını tekellerine aldı.

Bununla birlikte, birçok efsanevi futbolcu giderek daha fazla Avrupa'dan uzakta emekliye ayrılmayı tercih ediyor ve son dönemlerini kıtadan uzak liglerde geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Bunun kanıtı ise, futbol tarihinin şu anki en iyi beş golcüsünden hiçbirinin Avrupa'da oynamamasıdır.

Josef Bican'ı geride bıraktığından beri Cristiano Ronaldo, tarih boyunca resmî maçlarda en fazla gol atan oyuncu haline geldi.

Nitekim Portekizli yıldız şu anda 1000 gole ulaşmaya çalışıyor; Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a karşı attığı penaltıdan bu yana şimdiye kadar 976 gol kaydetti.

Bununla birlikte, forvet oyuncusu Ocak 2022'den bu yana Suudi Profesyonel Ligi'nde, tam olarak Al-Nassr kulübünde oynuyor.

Lionel Messi, tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde ikinci sırada yer alıyor. Arjantinli yıldız 921 gole sahip ve son iki golünü Lig Kupası'nda Atletico San Luis'in filelerine gönderdi.

Ancak sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncu Avrupa'da oynamıyor; 2023 yılından bu yana Amerika Futbol Ligi'nde Inter Miami forması giyiyor.

Robert Lewandowski, tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde 721 gol sayesinde yedinci sırada, aktif oyuncular arasında ise üçüncü sırada yer alıyor.

Barcelona kulübünde hâlâ gol atmaya devam etse de, Polonyalı forvet yeni takımı Chicago Fire ile Amerika Futbol Ligi'nde ağları çoktan havalandırdı.

Listede biraz daha geride, Lionel Messi'nin Inter Miami'deki takım arkadaşı Luis Suarez 610 golle geliyor; Uruguaylı oyuncu, 20 yıldan uzun süre önce başlayan muhteşem bir futbol kariyeri sayesinde on dördüncü sırada, hâlâ oynamaya devam eden oyuncular arasında ise dördüncü sırada bulunuyor.

Son olarak, şu anki gol sayısı bakımından en iyi beş oyuncu listesini, 2023 yazından bu yana Suudi Arabistan'da oynayan ve şu anda Al-Hilal kulübünde forma giyen Karim Benzema tamamlıyor.

993 maçta 523 golle Fransız oyuncu, listede hâlâ Avrupa'da oynayan ilk oyuncu olan Harry Kane'i yalnızca bir gol farkla geride bırakıyor; İngiliz oyuncu, Bayern Münih'te Vincent Kompany'nin kadrosunda yer alıyor.