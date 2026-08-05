Avrupa Futbol Ligleri Birliği, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya karşı üslubunu sertleştirerek, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması önerisini kesinlikle reddettiğini açıkladı. Bu gelişme, Avrupa futbol kurumları ile FIFA arasında giderek tırmanan anlaşmazlığın en son halkasını oluşturdu.

Bugün çarşamba günü yayımlanan ve RMC ağı tarafından aktarılan resmî bir açıklamada, Avrupa Ligleri Birliği (EUFL), uluslararası federasyonun "bu büyüklükte tek taraflı kararlar almasına artık izin verilmemesi gerektiğini" vurguladı. Birlik, bu tür adımların; açıklamaya göre uluslararası turnuvaların değerinin temel dayanağını oluşturan liglerin, kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların çıkarlarıyla çeliştiğini değerlendirdi.

Birlik, Dünya Kupası'nı genişletme önerisinin, FIFA'nın turnuvalarının ticari ve operasyonel haklarını yönetecek bir ticari şirket kurma projesinde izlediği yaklaşımın bir uzantısı olduğu görüşünü savundu. Söz konusu proje, geniş çaplı bir ret dalgasının ardından yakın zamanda rafa kaldırılmıştı.

Birlik ayrıca, uluslararası federasyonun ilgili taraflara projeyi incelemeleri için 4 haftayı geçmeyen bir süre tanıdığını, ancak kararın en çok etkileyeceği bu taraflar olmasına rağmen ligler, kulüpler veya oyuncularla herhangi bir gerçek istişare yapmadığını da ekledi.

Ayrıca oku:

Takas: Infantino, Fas'a tek bir hizmet karşılığında Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmayı teklif etti

Avrupa Ligleri Birliği, tırmandırıcı adımlar atma sinyali vererek, uluslararası federasyonun özellikle yönetişim sistemi ve karar alma mekanizmaları konusunda köklü reformlar yapmaması hâlinde FIFA turnuvalarının herhangi bir yeni müsabakasını veya gelecekteki genişletmelerini boykot edebileceğini vurguladı.

Bu tutum, kendi FIFA turnuvalarının ticari haklarının bir bölümünü özel sektör yatırımcılarına satma projesinin başarısızlığa uğramasının ardından, dünya futbolu içindeki çeşitli taraflardan artan eleştirilerle karşı karşıya kalan Infantino üzerindeki baskıların yükseldiği bir dönemde geldi.

Avrupa Ligleri Birliği, iki yıl önce Avrupa Komisyonu'na bir şikâyette bulunarak, FIFA'yı müsabakaların hem düzenleyici merci hem de ticari işletmecisi rolünü bir araya getirmesi nedeniyle çıkar çatışması yaşamakla suçlamıştı.

Bununla bağlantılı olarak, eski Portekizli yıldız Luis Figo da FIFA başkanını eleştirenler listesine katıldı. Figo, "X" platformunda yayımladığı bir mesajda Infantino'nun davranışını "aşağılık", "hilekâr" ve "korkak" olarak nitelendirerek istifasını istedi.

Bu yeni tartışma, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki takım sayısını 48'e çıkarma kararının üzerinden yıllar geçtikten sonra ortaya çıktı. Sayının 64 takıma yükseltilmesi önerisi ise daha sert bir muhalefetle karşı karşıya görünüyor; öte yandan Infantino, 2027 yılında yapılması planlanan uluslararası federasyon başkanlık seçimleri öncesinde konumunu güçlendirmeye çalışıyor.