Avrupa'daki şokun ardından Barcelona'ya müjdeli haber

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hans Flick, dün Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e karşı alınan şok yenilginin ardından sevindirici bir haber aldı.

Barcelona, kendi sahası "Camp Nou"da Atlético Madrid'e 2-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme görevi zorlaştı. Maçta, ilk yarının bitimine dakikalar kala Barça'nın savunma oyuncusu Pau Kubarsi kırmızı kart gördü.

Yan maçı, önümüzdeki Salı akşamı "Metropolitano" stadyumunda oynanacak ve yarı finale yükselen takımın kim olacağı belirlenecek. Yarı finalde ise Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Ayrıca okuyun: Yamal, Atlético Madrid'e yenildikten sonra Barcelona taraftarlarına söz verdi

İyi haberlere gelince, "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın Hollandalı orta saha yıldızı Frenkie de Jong'un Perşembe günü Juan Gamper Spor Şehri'ndeki Camp Tito Villanova'da takımla antrenmanların bir kısmına katıldığını bildirdi.

De Jong, 26 Şubat'ta geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı ve o günden bu yana rehabilitasyon programına tabi tutuluyordu.

Tüm göstergelere göre, De Jong'un önümüzdeki Cumartesi günü La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Barcelona-Espanyol maçının ikinci yarısında sahaya çıkacağı belirtildi.

De Jong'un Espanyol maçında forma giymesinin amacının, maç kondisyonunu kazanması ve önümüzdeki Salı günü Atlético Madrid maçında Barça'nın orta sahasını yönetmeye hazır hale gelmesi olduğu belirtildi.

Barcelona, ligin bitimine 8 hafta kala 76 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Real Madrid'e 7 puan fark atmış durumda.