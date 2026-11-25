Jude Bellingham, PSV Eindhoven karşısında bu sezonki en dikkat çekici performanslarından birini sergiledi. İngiliz yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştüğü maçı büyük bir galibiyete çevirmesinde rol oynadı ve analistlerle takipçilerden büyük övgü topladı.

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Oyuna dönüşü ve maça çabucak yaptığı etki dikkat çekerken, Arjantinli Jorge Valdano İngiliz oyuncunun kariyerinin başka bir yönüne, önümüzdeki yıllarda neler sunabileceğine odaklandı. Valdano, Bellingham'ın Avrupa'daki orta saha oyuncuları arasında olağanüstü bir konumda bulunduğunu belirtti. Mevcut seviyesinin potansiyelinin tamamını yansıtmadığını düşünen Valdano, özellikle henüz 23 yaşını aşmamış olan oyuncunun futbol kariyerinin zirvesine ulaşmak için önünde hâlâ uzun bir zaman bulunduğunu vurguladı.

Aralarında france24'ün de bulunduğu birçok kaynak, Real Madrid'in eski oyuncusu ve teknik direktörünün "Movistar" kanalının analiz stüdyosunda Bellingham'ın performansı hakkında yaptığı yorumları aktardı. Valdano bu sözleri, Real Madrid'in PSV Eindhoven karşısında ilk yarıda Ivan Perišić'in penaltıdan attığı golle geriye düştükten sonra büyük bir tepki gösterdiği maçın ardından söyledi.

Valdano, Bellingham'ın seviyesi hakkında şunları söyledi: "Bellingham harika bir dönem geçiriyor. Avrupa'da bu kalibrede ve bu seviyede bir orta saha oyuncusu belki de yok." Valdano, daha da hayranlık uyandıran şeyin, sahada sergilediği performansa ve etkiye rağmen henüz 23 yaşında olan oyuncunun yaşı olduğunu ekledi. Arjantinli isim sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşına iki kez bakmak gerekiyor, 23 yaşında. Gelişmesi için önünde hâlâ ne kadar büyük bir alan olduğunu düşünmek inanılmaz, çünkü henüz zirvesine ulaşmadı. Bir oyuncunun en verimli dönemine 27 yaşında ulaşması beklenir ve bu genç hâlâ 23 yaşında."

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Teknik direktör José Mourinho ikinci yarının başında üç değişiklik yapmak zorunda kaldı. Oyuna aldığı isimlerden biri olan Bellingham, takımın oyunundaki büyük dönüşümde rol oynadı. Etkisi kısa sürede kendini gösterdi ve Federico Valverde'nin attığı beraberlik golüyle sonuçlanan atağa katkı sağladı.

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İngiliz oyuncunun etkisi pozisyon üretmekle sınırlı kalmadı. Ceza sahası dışından attığı harika bir şutla Real Madrid'i öne geçiren golü kaydetti, ardından orta sahada ağırlığını koyarak takım arkadaşlarının baskıyı sürdürmesine ve oyunu organize etmesine yardımcı oldu. Bunu, takımın maçın ritmini değiştirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu bir anda yaptı.

Bellingham'ın bu parlak performansını destekleyen rakamları da var: Opta'ya göre La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 18 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Böylece önümüzdeki sezonlarda projesinin en önemli parçalarından biri olması beklenen Real Madrid'deki etkili rolünü sürdürüyor.

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