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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Avrupa'da ilk düdük: Muhammed Salah, Trabzon ile ilk kez ilk 11'de

M. Salah
Trabzonspor - Ferencvaros
Trabzonspor
Ferencvaros
Europa League Qualification
Mısır
Türkiye
Macaristan

Mısırlı yıldız, Trabzon'un ilk 11'inde başrolde

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mısırlı Muhammed Salah, bugün perşembe akşamı oynanacak Macar ekibi Ferencvaros maçında kariyerinde ilk kez takımın ilk 11'ine girdi.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı sağlayacak ön eleme turunun ilk maçında Macar rakibini "Papara Park" stadında ağırlıyor.

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Salah, Trabzonspor formasıyla iç saha kariyerine, geçtiğimiz cumartesi Türkiye Ligi'nin açılış maçında 1-1 berabere sona eren Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girerek başlamıştı.

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Ferencvaros
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Avrupa turnuvasının ön eleme turu rövanş maçının, önümüzdeki perşembe günü Macaristan'da Ferencvaros'un stadında oynanması planlanıyor.

Ancak öncesinde Trabzonspor, pazar günü Türkiye Ligi'nin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'e karşı oynayacak.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin tercihleriyle Trabzonspor'un bugünkü maça çıkacağı 11 şöyle:

Kaleci: Andre Onana.

Savunma: Lopez Cabral - Chibueze Nwayo - Cenk Özkacar - Wagner Pina.

Orta saha: Melih Kabasakal - Umut Nayir - Benjamin Bouchouari.

Hücum: Noah Savioleau - Paul Onuachu - Muhammed Salah.

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