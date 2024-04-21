Avrupa'da Arda Güler kuyruğu: Real Madrid'in kapısını çalan çalana

Birçok Avrupa kulübü, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldı ancak İspanyol devinin aklında Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir plan var.

Arda Güler, Real Madrid'de süre alamıyor

Birçok Avrupa kulübü genç oyuncuyu istiyor

Ancak Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım seçecek

NE OLDU? Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler bu sezon yeni takımında toplamda 98 dakika sahada kaldı. Buna rağmen birçok Avrupa ekibi, genç oyuncuyu istiyor. Real Madrid'in ise Arda için aklında bazı planlar var.

BÜYÜK RESİM: AS'ın haberine göre, Arda Güler için Real Madrid'e 10 kulüpten teklif geldi. Sevilla ile Real Betis ise 19 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Ancak Real Madrid, Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralamak istiyor. Bu nedenle 19 yaşındaki oyuncunun Sevilla veya Real Betis'e kiralanma ihtimali düşük. Arda Güler ise gelecek sezon Real Madrid kadrosunda olmak istiyor.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 21 Nisan'da Barcelona ile oynayacak. 30 Nisan'da ise Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecekler.