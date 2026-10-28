Bayer Leverkusen ve Cezayir Milli Takımı oyuncusu İbrahim Maza, Alman takımıyla sergilediği üst düzey performanslara ve çok sayıda kulübün hizmetlerini almaya yönelik ilgisine rağmen, önümüzdeki kış transfer döneminde Paris Saint-Germain'e gitmeyecek.

Fransız "RMC Sport" ağının edindiği bilgilere göre, Paris Saint-Germain önümüzdeki ocak ayında Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif sunmayı düşünmüyor; zira kulüp içinde şu an için onunla anlaşmak amacıyla harekete geçme niyeti bulunmuyor.

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Bu durum, Khvicha Kvaratskhelia'nın maruz kaldığı ve Parisli kulübün kış transfer dönemindeki planlarını değiştirip değiştirmeyeceğine dair sorular doğuran ciddi sakatlığa rağmen gündeme geliyor.

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, Gürcü kanat oyuncusunun sakatlığının kulübü yeni oyuncularla anlaşmaya itmesi ihtimalini dışlamış; takımının 2-0 kazandığı Fransa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Olympique Lyon maçı öncesinde, takımın önemli oyunculardan ikisinin veya üçünün yokluğuyla başa çıkabileceğini vurgulamıştı.

İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Yeni oyuncularla anlaşmayı gerekli kılacak hiçbir sakatlık yok. Sezonun başında, önemli oyuncularımızdan ikisinin veya üçünün sakatlanmasına ve yokluğuna dayanabileceğimizi söylemiştim."

Ve şöyle ekledi: "Ancak açıkça görülüyor ki, gerçekten ihtiyacımız olduğunu gördüğümüzde yeni bir oyuncuyla anlaşmak için her fırsata dikkat kesiliyoruz. Transfer dönemi boyunca mevcut fırsatları takip etme sorumluluğu her zaman bize düşüyor."

GouDts seçeneği

Rapora göre, Kvaratskhelia'nın yokluğunu telafi etmek için bir hücum oyuncusuyla anlaşma konusunda net bir eğilim bulunmazken, Paris Saint-Germain, pazartesi günü Olympique Lyon karşısında takımdaki ilk golünü atan Mika Godts'a güveniyor.

Maza, Bayer Leverkusen ile çok iyi bir sezon başlangıcı sergiliyor; 10 maçta üç gol atıp üç de asist yaptı, ancak bu parlak performans Fransız kulübünü ocak ayında onun için harekete geçmeye itmeye yeterli olmayacak.

Rapor, Paris Saint-Germain'in kışın kadrosunu güçlendirmeye karar vermesi hâlinde, büyük potansiyele sahip olup transfer pazarında yüksek bir değere sahip olmayan genç bir oyuncuyla anlaşmayı değerlendirebileceğini, ancak bunun illaki bir hücum mevkiini hedeflemek anlamına gelmediğini belirtti.

Buna karşılık "Sky - Almanya" ağı, Paris'in Maza'ya olan ilgisinin sadece tahminlerin ötesine geçtiğini belirterek, Fransız kulübünün 20 yaşındaki oyuncuya "somut bir ilgi gösterdiğini" ve oyuncunun çevresinin bu ilgiden haberdar olduğunu aktardı.