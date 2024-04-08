Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan ve tatil edilen Süper Kupa maçı, Avrupa'da gündem oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçı, 4. dakikada tatil edildi.

Mauro Icardi, Galatasaray'ı henüz ilk dakikada 1-0 öne geçirdi. Icardi'nin golünün ardından santra yapılmadı ve Fenerbahçeli oyuncular, kenar yönetimden gelen işaretin ardından soyunma odasına gitti.

Fenerbahçeli U19 futbolcularının sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan topu aldı ve maçı tatil etti.

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Avrupa basınında neler yazıldı?

Süper Kupa krizi, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Birçok ülkede Şanlıurfa'daki enteresan maç gündeme geldi. Milliyet Skorer'in derlediği habere göre dış basında şu ifadeler kullanıldı:

AFTONBLADET (İSVEÇ)

Türkiye Süper Kupası finalinde tuhaf sahneler yaşandı. Fenerbahçe 49. saniyede gol yedi, pes etti. Bu planlanan bir protestoydu. Farklı bir maç tarihi ve yabancı hakem isteklerinin karşılanmamasıyla ilgiliydi.

NOS (HOLLANDA)

Türkiye Süper Kupası saçmalığı: Fenerbahçe genç takımla sahaya çıktı ve bir dakika sonra bıraktı. Türkiye'deki Süper Kupa tam bir rezalet oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmek amacıyla, sadece genç oyuncularla sahaya çıkan Fenerbahçe, Icardi'nin attığı golün ardından sahayı terk etti.

SPORZA (BELÇİKA)

Türkiye'de eşi görülmedik sahneler. Galatasaray gelmiş geçmiş en kısa Süper Kupa maçını kazandı. Daha dakika dolmadan Icardi galibiyet golünü attı ve ardından Fenerbahçe derhal, protesto amacıyla sahayı terk etti.

SPORT1 (ALMANYA)

Türkiye Süper Kupası'nda inanılmaz saçmalık. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan Türkiye Süper Kupası tam bir komediye dönüştü! Fenerbahçe sadece U19'larla maça çıktı ve bir dakika sonra sahadan çekildi.

FOOT MERCATO (FRANSA)

Türkiye'deki Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa'da gerçeküstü sahneler. Final maçı ertelenmediği için, Fenerbahçe tamamen U19 oyuncularından oluşan bir ilk on birle sahaya çıktı.

GLOBO (BREZİLYA)

Fenerbahçe, Türkiye Süper Kupası'nda 19 yaş altı takımını kullandı ve sahadan çekildi. Sarı-lacivertli kulüp boykot sözünü yerine getirdi, genç takımla sahaya çıktı ve sadece bir dakika oynadı. Galatasaray kupayı kutladı.

ABOLA (PORTEKİZ)

Fenerbahçe 19 yaş altı takımıyla sahaya çıktı, ilk dakikada gol yedi ve sahayı terk etti. Jorge Jesus'un eski takımının antrenörü, Icardi'nin golünün ardından oyuncuları soyunma odasına çağırdı. Suudi Arabistan'da oynanması gereken maç siyasi nedenlerden dolayı ertelenmişti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

Türkiye'de kaos! Fenerbahçe, U19'larla Galatasaray'a karşı sahaya çıktı, ilk dakikada golü yedi ve sonra maçtan çekildi. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray maçının ertelenmesi ve yabancı hakemin çağırılması talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilmişti.

SDNA (YUNANİSTAN)

Fenerbahçe söylediğini yaptı ve sahadan çekildi. Türkiye Süper Kupası finali, Fenerbahçe'nin tehditlerini yerine getirerek sahadan ayrılmasıyla iki dakika sürdü. Maça U19'larla çıkmakla kalmadı, sahayı da terk etti.

INDEPENDENT (İNGİLTERE)

Tarihin en hızlı kupa finali galibiyetini Galatasaray elde etti. Gençlerle sahaya çıkan Fenerbahçe, maçtan çekildi. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı büyük hoşnutsuzluklarının sinyalini vermişti.

RPP (PERU)

Türkiye'de skandal! Fenerbahçe, Türkiye Süper Kupası maçını sadece bir dakika oynadıktan sonra terk etti. Türk futbolu bir kez daha fırtınanın ortasında kaldı.

MARCA (İSPANYA)

Görüntüler gerçeküstünün de ötesine geçti. Türkiye'de skandal görüntüler ortaya çıktı. Fenerbahçe, 2024 Türkiye Süper Kupası'nı boykot etme tehdidini yerine getirdi. Fenerbahçe bir dakika sonra protestoyla ayrıldı.

B.T (DANİMARKA)

Kaotik Türk futbol sezonuna artık tuhaf bir bölüm daha eklendi. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinden birkaç dakika sonra sahadan ayrılmayı tercih etti. Bu olay, kulübün adil olmayan muamele olarak algıladığı durumu protesto etmek amacıyla gerçekleşti.

CHAMPIONAT (RUSYA)

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçını yarıda bıraktı. Mauro Icardi Galatasaray'ı ilk dakikada öne geçirdi. Golün ardından Fenerbahçeli futbolcular boykot ederek sahayı terk etti."