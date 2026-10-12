Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde moral bulan bir gelişme yaşadı; yıldız oyuncularından birinin durumunda kaydedilen ilerlemeye rağmen maçlara dönüş tarihi konusundaki belirsizlik sürüyor.

"Tribuna" sitesi, Brezilyalı Raphinha'nın son dönemde takımla birlikte forma giymesine engel olan sakatlığından kurtulmak amacıyla sürdürdüğü rehabilitasyon programı kapsamında saha çalışmalarına döndüğünü aktardı.





Raphinha, sağ uyluk kasında hafif bir ödem yaşaması nedeniyle milli aradan erken dönmüş ve o tarihten itibaren takım arkadaşlarından ayrı bir antrenman programı uygulamıştı.

Barcelona'nın sağlık ekibi, Brezilyalı kanat oyuncusunun daha önce aynı bölgede kas sorunları yaşamış olması nedeniyle süreci ihtiyatlı bir şekilde yönetiyor. Bu durum, kulübü fiziksel hazırlığını tamamen geri kazanmadan oyuncuyu sahalara döndürme konusunda acele etmekten alıkoyuyor.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

İyileşme sürecindeki olumlu gelişmeye rağmen Raphinha, rapora göre "Ser Catalunya" radyosuna dayandırılan bilgiler çerçevesinde, salı günü oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında Barcelona kafilesiyle Türkiye'ye gitmeyecek.

Oyuncunun saha antrenmanlarına dönmesi sağlığını geri kazanma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor, ancak bu durum maçlarda hemen forma giyeceği anlamına gelmiyor. Zira Raphinha, müsabakalara dönüş için yeşil ışık almadan önce formunu yeniden kazanmaya odaklanmayı sürdürüyor.

Barcelona, özellikle önümüzdeki dönemde fikstürün yoğunlaşması göz önünde bulundurulduğunda, hücumdaki önemi ve fark yaratma kabiliyeti nedeniyle Raphinha'nın iyileşmesinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını umuyor.

Galatasaray deplasmanında yer almayacağı kesinleşmiş olsa da antrenmanlara dönmesi, takıma iyileşme sürecindeki ilerlemesi konusunda olumlu bir sinyal veriyor. Takımla birlikte çalışmalara ve resmi maçlara dönüş tarihinin belirlenmesi ise bekleniyor.