Avcı'dan Ljajic'e tatlı sert uyarı

Abdullah Avcı, kendisinden çok şey beklediği ancak şu ana kadar bu beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı performansından şu ana kadar çok memnun olmadığı Adem Ljajic’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Avcı’nın, derbisinde sonradan oyuna aldığı ve Umut Nayir’in golü öncesinde atağı başlatan isim olan Llajic’e tatlı sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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Tecrübeli teknik adamın, Sırp yıldızla yaptığı görüşmede, “Kesinlikle çok özel yeteneklerin var. Takımda kimsede olmayan kabiliyetlere sahipsin ve benim için özel bir oyuncusun. Ancak bunları bir an önce sahada göstermen gerekiyor. Sorumluluk alıp, takımı üst seviyeye çıkarman gerekiyor. Çünkü orta alanda üstünlüğü almamız demek, maçı da kazanmamız anlamına geliyor” dediği öğrenildi.

Avcı’nın konuşmasının devamında 28 yaşındaki oyuncuya, “Oynadığın pozisyon itibari ile en çok topla buluşan isimsin. Ancak ne yazık ki sonuca baktığımızda etkinlik anlamında beklentilerin uzağındasın. Bir an önce gerçek kimliğini sahaya yansıtman gerekiyor. Sana güvenmeye ve inanmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Llajic’in de hocasının bu sözleri sonrasında daha çok çalışarak, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağının sözünü verdiği belirtildi.