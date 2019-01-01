Avcı, Burak Yılmaz kararını verdi

Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak edilen Burak Yılmaz ile ilgili son sözü Abdullah Avcı söyledi.

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Beşiktaş'ta derbisi öncesi durumu şüpheli isimlerden biri de kaptan Burak Yılmaz.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, derbide oynamak için izin isteyen tecrübeli golcüye Abdullah Avcı'dan olumsuz yanıt geldi.

Sahaya çıkma arzusunu dile getiren Burak Yılmaz'a "Sakatlığın nüksederse dönüşün 1 ay uzar" diyen tecrübeli çalıştırıcı, yıldız golcsünü riske etmek istemediğini ifade etti.

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Avcı, takımına yardımcı olmak isteyen golcüsünü "Seni çok iyi anlıyorum, ben de oynamanı çok isterim" sözleriyle ikna etti.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.