Auteri: "Bugün yönetimle buluşup pizza yiyeceğiz, kendi meselelerimizi konuşacağız"

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Bari-Foggia derbisinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Foggia Teknik Direktörü Gaetano Auteri, takımının Del Sole ile öne geçtiği, ardından 9 dakikada üç gol yediği ve farkı ancak uzatma dakikalarında Seck ile azalttığı maçı değerlendirdi.

İKİ HATA. Auteri, "Oyunu kişilik ve kalite göstererek de oynadık. Ama bazen kritik anı değerlendiremiyoruz. Skor 0-1'ken Touré, gerçekten harika bir atağın ardından gol fırsatı yakaladı; fakat topu kontrol edip neredeyse kale sahasına geri gönderdi. Sonra 6 dakika içinde iki hata yaptık: Çok da iyi kullanılmayan, orta yükseklikte gelen bir köşe vuruşunda dikkatsizlik ve ikinci gol. Maç 6 dakika içinde tersine döndü; bu da duygusal açıdan ağır geldi. Yine de takım aynı şeyleri yapmaya devam etti. Asıl üçüncü gole çok kızdım. Maçı çevirme telaşıyla üçüncü golün geldiği pozisyonda dengemizi kaybettik. Hücum kurarken orta sahayı boşalttık; Gallo da telaşa kapılıp pozisyonunu buna göre ayarlamadı" dedi.

GERGİNLİK. Foggia Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel olarak gerginliğin iyi gelmediğini söylüyorum. Gerginlik futbolcuya iyi gelmez, çünkü onu kısıtlar. Kariyerim boyunca baskı altındayken kararlarında özgür, berrak ve sakin kalabilen bir futbolcuyla karşılaşmadım. Bu yüzden zihnimizi sıfırlayıp sakinleşmeliyiz. Kimseden yardım istemiyorum. Bize destek vermek isteyen, bu takıma gönül vermiş biri varsa verir. Hepimiz burada herkes için, aynı hedef uğruna bulunuyoruz. Şu anda zorlanıyoruz ve bu, nesnel olarak da böyle. Çünkü maçlara baktığımızda olanları açıklamak neredeyse güçleşiyor. Ama her şeyin bir açıklaması var: Bari'nin bireysel kalitesi yüksek, çok yüksek. Teknik, fiziksel, oyunu okuma, karakter ve kararlılık bakımından nitelikli oyuncuları var. Buna rağmen, ikinci yarıda maçı çevirmek için her yolu denediğimizde bile kalemize çok fazla şut çekmediler. Üç-dört köşe vuruşuna izin verdik. Bir de Secaf ile yaşanan ikiye bir pozisyonunu yanlış okuyup rakibe biraz alan bıraktık; neyse ki sonra pozisyonu kapattık. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Tek çözüm çalışmak."

YÖNETİM. Teknik direktör şöyle devam etti: "Kulüp sahipleriyle her zaman iletişim halindeyim; daha dün konuştuk. İlk hayal kırıklığına uğrayanlar onlar ama biz de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Memnun olamayız, geceleri uyuyamıyoruz. Yine de sakin ve bilinçli bir tutum sergilemeye çalışıyoruz. Çünkü tekrar ediyorum: Bu iyi bir grup, protesto edilmeyi hak etmiyor. Hepsi çok iyi, düzgün çocuklar. Art niyetli davranışlar sergilemiyorlar; bu yüzden desteklenmeye değer olduklarını düşünüyorum.

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Zorlanıyoruz, evet; ama bu yalnızca teorik bir sıkıntı değil. Gidişatı değiştirmek için çok az şey yeter, değil mi? Bugün anlattığım şeyler yaşanmasaydı yine aynı derecede iyi maçı oynar, ama karşılığını da alırdık. Bu yüzden sakin bir zihinsel durumda olmak çok önemli.

Gelecek maçlar SCA Serie C 06:30 FOG

Kulüp sahipleriyle sürekli görüşüyorum. Şimdi yarın yola çıkmam gerekiyor. Maalesef diyorum, çünkü Foggia'da kalmayı tercih ederdim. Üstelik yarın sabah antrenman yapacağız. Ama Coverciano'da bütün teknik direktörlerin katılması gereken Panchina d'Oro ve Panchina d'Argento etkinliği var. Bu yüzden pazartesi akşamı trene binip Foggia'ya döneceğim. Kendi meselelerimizi biraz konuşmak için de bir buluşma planladık. Antonio De Vitto'yu gördüm; birlikte pizza yiyeceğiz. Ama mesele pizza yemek değil: Bizim için önemli olan konuları ele alacağız. Birileri günah keçisi aramak isterse pek çok kişi bulabilir; fakat bence bu, zarar verir."

OYUNCULARA DESTEK. Auteri sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda zorlanıyoruz; oyuncuların biraz desteğe ihtiyacı var. Bu desteği bulacak mıyız? Bulursak iyi. Bulamazsak yine kendi başımızın çaresine bakmalıyız, çünkü olması gereken bu. Kişilik göstermekten söz etmişken, 2007 doğumlu, yetenekli bir oyuncu olan Smeraldi'yi biraz sarstım ve farklı bir maç oynadı. Onu zihinsel açıdan, hatta sert biçimde sarstım. Çünkü bir noktada ya yetişkin gibi davranırsınız ya da çocuk gibi. O da karşılık verdi. Harika bir maç oynadı; oyun üretiminde sürekli etkili ve durdurulamazdı, hep isabetli ve kararlıydı. Çok iyi bir performans sergiledi, sezon başındaki oyuncuya döndü. Umarım hepimiz devam edebiliriz. Ama tekrar ediyorum: Biraz sakinlik gerekiyor. Daha önce de söyledim, gerginlik insanı kısıtlar."