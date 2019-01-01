Augsburg'da teknik direktör değişikliği

Bundesliga takımlarından Augsburg, teknik direktör Manuel Baum'un yerine İsviçreli teknik adam Martin Schmidt'i göreve getirdi.

takımlarından , teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Baum'un yanı sıra antrenör Jens Lehmann'ın da görevine son verildiği belirtildi.

Baum'un yerine 51 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Martin Schmidt'in göreve getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, Schmidt'in takımla ilk antrenmanına yarın çıkacağı kaydedildi.

Baum, 2016'dan beri Augsburg'u çalıştırıyordu.

Martin Schmidt ise daha önce Bundesliga'da 05 ve takımlarında görev yaptı.

Hafta sonu konuk ettiği 'a 4-0 mağlup olan Augsburg, Bundesliga'da sezonun bitimine 6 hafta kala 25 puanla 15. sırada bulunuyor.