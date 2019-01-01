Audi Kupası

Audi Cup'ın sahibi Tottenham: 2-2 (6-5)

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Bayern Münih'i penaltılarla deviren Tottenham, Audi Cup'ın sahibi oldu.

Audi Cup finalinde Bayern Münih ile Tottenham karşı karşıya geldi. Kupayı penaltılarla İngilizler havaya kaldırdı.

Cumartesi oynayacağı Süper Kupa mücadelesi nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Bayern Münih, karşılaşmanın ilk yarısını Eric Lamela'dan yediği golle geride kapattı.

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Tottenham ikinci yarıda Eriksen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Fiete Arp ve Alphonso Davies Bayern'i maçta tutarak skora dengeyi getiren golleri attılar.

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Maçın normal süresi 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmada penaltılara gidildi. Bayern'de Alaba ve Boateng penaltıları kaçırırken Tottenham'da Eriksen seri penaltı atışından yararlanamadı.

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