Audi Cup'ın sahibi Tottenham: 2-2 (6-5)
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Audi Cup finalinde Bayern Münih ile Tottenham karşı karşıya geldi. Kupayı penaltılarla İngilizler havaya kaldırdı.
Cumartesi oynayacağı Süper Kupa mücadelesi nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Bayern Münih, karşılaşmanın ilk yarısını Eric Lamela'dan yediği golle geride kapattı.
Tottenham ikinci yarıda Eriksen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Fiete Arp ve Alphonso Davies Bayern'i maçta tutarak skora dengeyi getiren golleri attılar.
Maçın normal süresi 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmada penaltılara gidildi. Bayern'de Alaba ve Boateng penaltıları kaçırırken Tottenham'da Eriksen seri penaltı atışından yararlanamadı.