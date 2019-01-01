Aubameyang'ın Barcelona umudu

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'le yeni sözleşme görüşmelerini şimdilik askıya aldı.

, Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini uzatmak istiyorsa 'nın Gabonlu oyuncuyla ilgilenmemesini umut edecek.

Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport'un geçtiği habere göre Aubameyang, Arsenal'le 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmadan önce Barcelona'nın kendisine olan ilgisinin ciddi olup olmadığını görmek istiyor.

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2018-19 sezonunu Mohamed Salah ve Sadio Mane ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Aubameyang, bu sezon beklentilerin altında kalan Arsenal'de 12 lig maçında 8 gol atma başarısı gösterdi ve takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

30 yaşındaki forvet oyuncusu 2018'de 63.75 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti.

Barcelona, Luis Suarez'e alternatif olacak bir santrfor arayışlarını sürdürüyor.