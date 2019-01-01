Transfer

Aubameyang'ın Barcelona umudu

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'le yeni sözleşme görüşmelerini şimdilik askıya aldı.

Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini uzatmak istiyorsa Barcelona'nın Gabonlu oyuncuyla ilgilenmemesini umut edecek.

Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport'un geçtiği habere göre Aubameyang, Arsenal'le 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmadan önce Barcelona'nın kendisine olan ilgisinin ciddi olup olmadığını görmek istiyor.

Haberin devamı aşağıda

2018-19 sezonunu Mohamed Salah ve Sadio Mane ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Aubameyang, bu sezon beklentilerin altında kalan Arsenal'de 12 lig maçında 8 gol atma başarısı gösterdi ve takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

Editörün Seçtikleri

30 yaşındaki forvet oyuncusu 2018'de 63.75 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti.

Barcelona, Luis Suarez'e alternatif olacak bir santrfor arayışlarını sürdürüyor.

Kapat