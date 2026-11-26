Deportivo La Coruña'nın Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, bugün perşembe sabahı Abegondo Spor Tesisleri'ndeki antrenmana giderken trafik kazası geçirdi. Oyuncunun aracı AP-9 otoyolunda başka bir araçla çarpıştı, ancak Aubameyang herhangi bir yaralanma yaşamadı.

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Kazaya rağmen yoluna devam etmeyi başaran Aubameyang, kendi aracıyla antrenman sahasına ulaştı ve takım arkadaşlarıyla birlikte idmana normal şekilde katıldı. "Marca" gazetesinin haberine göre olayda yalnızca maddi hasar oluştu, kazaya karışanlar arasında yaralanan olmadı.

Kaza saat 09.23'te, AP-9 otoyolunun 16. kilometresinde, Piadela bölgesinde ve A6 yolu kavşağının yakınında meydana geldi. Oyuncunun içinde bulunduğu spor otomobil başka bir araçla çarpıştı ve iki araçta da hasar oluştu.

Çarpışma, oyuncunun programını aksatmadı. Abegondo Spor Tesisleri'ne yolculuğunu tamamlayan Aubameyang, takım arkadaşlarından ayrı kalmasına ya da kaza nedeniyle dinlenmesine gerek kalmadan toplu antrenmana belirlenen saatte katıldı. Bu durum, Deportivo La Coruña teknik ekibini oyuncunun durumu konusunda bir ölçüde rahatlattı.

Gabonlu forvet, antrenmana ulaştıktan sonra olayla ilgili konuştu. Yaşananların ciddiyetini küçümseyen ve en önemli şeyin kazaya karışan herkesin güvende olması olduğunu vurgulayan Aubameyang, şunları söyledi: "Sadece küçük bir korkuydu, hayatta böyle şeyler olur. Önemli olan kazaya karışan diğer kişinin iyi olması, ben de iyiyim."

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Bu kaza, Aubameyang'ın ayak bileğiyle ilgili fiziksel bir sorun yaşamasından günler sonra geldi. Geçen hafta antrenmanda rahatsızlık hisseden oyuncu, durumunu netleştirmek için sağlık kontrollerinden geçmiş, ardından toparlanarak takımla birlikte seyahat edebilmiş ve Vitoria'da Alavés karşısında forma giymişti.

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Diz sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyen Aubameyang, kasım ayının başında takıma geri döndü. Kademeli olarak süre almaya başlayan deneyimli oyuncu, son maçlarda daha fazla görev aldı. Bu nedenle teknik ekip, yeni bir nüksün önüne geçmek için oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ediyor.

Gabonlu forvetin dönüşü, tecrübesine ve hücum becerilerine güvenen Deportivo La Coruña için büyük önem taşıyor. Sezona iyi başlayan Aubameyang, ilk beş resmi maçında beş gol atmış, ancak dizinden yaşadığı sakatlık sonraki dönemde istikrarını etkilemişti.

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Deportivo, önümüzdeki pazar günü Riazor'da Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanıyor . Daha önce Katalan ekibinin formasını giymiş olan Aubameyang için özel bir anlam taşıyan bu maçta tecrübeli forvet, mevcut takımının La Liga lideri karşısında olumlu bir sonuç almasına yardımcı olmayı umuyor.