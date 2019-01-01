Aubameyang: Arsenal efsanesi olmak istiyorum

Arsenal'in Gabonlu futbolcusu Aubameyang, ileride bu kulübün efsane oyuncularından biri olarak anılmak istediğini söyledi.

Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

RMC Sport'a verdiği röportajda, bu takımda forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu ve ileride Arsenal'in efsanalerinden biri olarak anılmak istediğini belirtti.

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Gabonlu oyuncu, "Arsenal kariyeirm benim için oldukça mücadeleci geçiyor ve kendimi tamamen buna odaklıyorum. Bundan sonra ise kendimi bu kulübün efsanelerinden biri haline getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Lacazette ile arasındaki ilişikiye de değinen forvet, "Lacazette ile aynı futbol anlayışını paylaşıyoruz. Birbirimize çok doğal davranıyoruz ve sürekli gülüp şakalaşıyoruz." yorumunda bulundu.

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Premier Lig'de 22 gole imza atarak gol krallığı yarışında Mohamed Salah ve Sadio Mane ile birlikte adını zirveye yazdırdı.