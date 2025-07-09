Attila Szalai, Türkiye'ye geri dönüyor

Attila Szalai iki yılın ardından Türkiye'ye dönerken yakın bir sürede imzayı atacağı söyleniyor.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Attila Szalai’yi kiralamak için Hoffenheim ile el sıkıştı.

İki yıl önce Süper Lig’den ayrılan Macar stoper, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Erol Bulut döneminde Apollon Limassol'den 3.86 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Szalai, sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla dikkat çekmiş ve 2023 yazında 12.3 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim’a transfer olmuştu.

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Ancak Almanya'da beklenen çıkışı yapamayan 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'e dönüş yolunu tuttu.

A Spor’un haberine göre Szalai, bugün İstanbul’a gelerek Kasımpaşa ile kiralık sözleşmeye imza atacak.

Böyelece Attila Szalai iki yılın ardından Türkiye'ye dönmüş olacak.