Attamah, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir’in Ganalı orta saha oyuncusu Joseph Attamah’ı kiraladı.

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor’un kiralık sözleşmesini feshettiği Joseph Attamah’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Karagümrük, Süper Lig'de ve Çaykur Rizespor formaları giyen, Milli Takımı'nda da görev alan 25 yaşındaki Joseph Attamah'ı kadrosuna kattı. Başakşehir FK Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve Çaykur Rizespor Başkanı Sayın Hasan Kartal'a transfer sürecindeki destekleri için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında 14 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 1 asistle oynadı.