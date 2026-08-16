Arjantinli Julian Alvarez'in geleceğine ilişkin dosya, transfer piyasasının son günlerinde anlaşmanın dengelerini yeniden değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşadı. beIN Sports'un Barcelona muhabiri Basel Tabal'ın açıkladığına göre, Atletico Madrid forveti, teknik direktör Mikel Arteta'nın kendisini İngiliz ekibine katılmaya ikna etmek için bizzat devreye girmesine rağmen Arsenal'a transfer olmayı reddetti.

Tabal'a göre, Atletico Madrid, Alvarez'in Arsenal'a gitmesine karşı çıkmıyor; ancak oyuncu bu seçeneği reddetmekte ısrar ediyor. Bu durum, Arjantinli forvetin tercih ettiği rota olan Barcelona'ya transfer olma isteğinde hâlâ kararlı olması nedeniyle Madrid ekibini zor bir konuma sokuyor.

Bu gelişmeler, Alvarez ile Atletico arasında giderek tırmanan bir krizin devamı niteliğinde. Kriz, oyuncunun Arjantin Millî Takımı'yla Dünya Kupası'na katıldığı sırada, "hayali" olarak nitelendirdiği hedefe ulaşmak için kulüpten ayrılmak istediğini açıklamasının ardından başlamıştı. Bu açıklamalar geniş çapta Barcelona'ya transfer olma isteği olarak yorumlanmıştı.

Alvarez, Atletico yetkilileri ve geleceğiyle ilgilenen kişilerle konuştuğunu ve ayrılığın herkes için en iyi seçenek olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Bu durum, Barcelona, Arsenal ve diğer kulüplerin ilgisiyle birlikte, oyuncunun hizmetleri için geniş bir yarışın kapısını aralamıştı.

Ancak kriz, oyuncunun ayrılma isteğiyle sınırlı kalmadı; zira Atletico, özellikle İspanya La Liga'daki doğrudan bir rakibini güçlendirmek istemediği için, Alvarez'in Barcelona'ya transferini kolaylaştırmayı reddeden tutumunu koruyor.

Buna karşılık, Alvarez'in Arsenal'a transfer olması fikri Madrid kulübü yönetimi tarafından daha kabul edilebilir görünüyor. Arteta'nın oyuncuyu İngiliz projesine bizzat ikna etme girişimini de bu açıklıyor.

Güncel haberler, Arsenal'ın, oyuncunun Barcelona'ya transfer olmayı tercih ettiğini bilmesine rağmen Alvarez'e olan güçlü ilgisini sürdürdüğünü gösteriyor. İngiliz kulübü ise forvet ile Atletico arasındaki ilişkinin karmaşıklığını, anlaşmayı kendi lehine tamamlamak için kullanmaya çalıştı.

Alvarez'in antrenmanlara dönmesiyle birlikte Atletico açısından durumun hassasiyeti artıyor. AS gazetesinin haberine göre kulüp, oyuncudan özür dilemesini ve takımla çalışmaya odaklanmasını bekliyor; ayrıca geleceğine ilişkin spekülasyonların sürmesine rağmen yönetimin Barcelona'ya transferi konusunda müzakere açma niyetinde olmadığı vurgulanıyor.

Buna karşılık Barcelona, son derece karmaşık bir denklemle karşı karşıya. Katalan kulübü, Alvarez'i hücum hedefleri arasında görüyor ve oyuncu da onun formasını giymeyi tercih ediyor; ancak anlaşmanın tamamlanması, öncelikle Atletico'nun tutumunun aşılmasını ve bunun yanı sıra anlaşmayı kulübün kasası için ağır kılan mali boyutların çözülmesini gerektiriyor.