Atletico Madrid'in savunmacısı Cristian Romero, takımının İspanya La Liga'nın yedinci hafta zirvesinde Real Madrid'i 2-1 mağlup etmesini değerlendirdi.

Romero, Instagram hesabından paylaştığı mesajda "Bu takım için gurur, emek ve çok büyük yürek. Kırmızı-beyaz Madrid" ifadelerini kullandı.

Arjantinli oyuncu paylaşımında "Atletico Madrid daima ileri" sözlerine yer verdi.

Romero, derbiye eşlik eden hakem tartışmalarının göz ardı edilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Kimsenin dikkatleri dağıtmaya çalışmasına izin vermeyin, üç puan tamamen hak edilmişti" dedi.

Romero, ilk yarıda Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'a yaptığı sert müdahalenin ardından derbideki hakem tartışmalarının başrollerinden biri olmuştu.

Karşılaşmanın hakemi, 38. dakikada Cristian Romero'ya sarı kart göstermekle yetindi.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bellingham'ın dizine yaptığı sert müdahalenin ardından Romero'nun kırmızı kartı hak ettiğini, bunun yanı sıra Fede Valverde'nin ayak bileğine yaptığı müdahalenin ardından Kang-in Lee'nin de atılması gerektiğini vurguladı.

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