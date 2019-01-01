Atletico Madrid'in transfer hedefi Edinson Cavani

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor.

Antoine Griezmann'ın ayrılığı ve Diego Costa'nın sakatlığı sonrası gol yollarında ciddi sorunlar yaşayan , forvet transferini gündemine aldı.

İspanya'da yayın yapan El Mundo Deportivo'nun haberine göre Madrid ekibi, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani'yi listenin başına yazdı.

Haberde, Uruguaylı yıldızın Paris ekibinde mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken Fransız temsilcisinin de Cavani'yi devre arasında elden çıkarabileceği belirtildi.

32 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için oyuncu satışından gelir elde etmek zorunda olan Atletico Madrid'in aksi halde transferi sezon sonunda bedelsiz olarak noktalayacağı ifade edildi.

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'de gösterdiği çıkışla 2013 yazında PSG'nin yolunu tutan Edinson Cavani, Fransız ekibiyle toplam 196 gole imza attı.

'da oynadığı 16 maç sonunda yedinci basamakta yer alan Simeone'nin öğrencileri ise ligde ilk 13 sırada yer alan takımlar içerisinde en az gol atan ekip durumunda bulunuyor.

İspanyol ekibinin en skorer oyuncusu attığı beş golle Alvaro Morata olurken bir diğer önemli isim Diego Costa'nın sakatlığı sebebiyle nisan ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor.