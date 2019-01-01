Atletico Madrid'den Eljif Elmas için takas önerisi

Inter'in yakından takip ettiği Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas için Atletico Madrid de devreye girdi.

ekiplerinden 'in yakın markaja aldığı 19 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, 'i de peşine taktı.

İspanyol spor gazetesi El Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, Eljif'i kadrosuna katabilmek için 'ye Nikola Kalinic'i önerecek.

Sezon başında 'dan Atletico Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki santrfor Kalinic, 'da bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Milli Takımı ile 42 maçta 15 gol atan Kalinic, sakatlığı sebebiyle 2018 Dünya Kupası finalinde forma giyememişti.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Elmas, bu sezon 'de 37 karşılaşmada 2 gol attı. Atletico Madrid ve Inter dışında , ve gibi kulüpler de Eljif ile ilgileniyor.