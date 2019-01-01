Atletico Madrid'den Eljif Elmas için takas önerisi
Serie A ekiplerinden Inter'in yakın markaja aldığı 19 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, Atletico Madrid'i de peşine taktı.
İspanyol spor gazetesi El Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, Eljif'i kadrosuna katabilmek için Fenerbahçe'ye Nikola Kalinic'i önerecek.
>>Game of Thrones oyuncuları hangi takımı tutuyor?
Sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki santrfor Kalinic, La Liga'da bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maçta 15 gol atan Kalinic, sakatlığı sebebiyle 2018 Dünya Kupası finalinde forma giyememişti.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Elmas, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 37 karşılaşmada 2 gol attı. Atletico Madrid ve Inter dışında Lazio, Fiorentina ve Sevilla gibi kulüpler de Eljif ile ilgileniyor.