Atletico Madrid'de oyuncular maaş kesintisini kabul etti
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan kulüpler, finansal açıdan çözüm yolları arıyor.
Bu çözümlerin başında ise maaşlarda indirim veya kesintiler yapılması geliyor.
Juventus, Barcelona gibi büyük kulüplerin ardından İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de bu kriz döneminde oyuncularının maaşlarında %70'lik bir kesintiye gittiğini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan görüşmeler sonucu oyuncularımız ve teknik ekibimiz durumu anlayışla karşıladı. Erkek A Takım, Kadın A Takım ve Erkek B Takım oyuncularımızla maaşlarında %70'lik bir kesinti yapılmasına dair anlaşmaya vardık. Kulüpteki 430 çalışanımıza da gerekli yardımlar yapılacaktır"