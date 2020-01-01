Atletico Madrid'de oyuncular maaş kesintisini kabul etti

İspanyol ekibin oyuncuları, finansal açıdan kulübü zor durumda bırakmamak adına maaşlarında kesinti yapılmasına dair anlaşmaya vardı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan kulüpler, finansal açıdan çözüm yolları arıyor.

Bu çözümlerin başında ise maaşlarda indirim veya kesintiler yapılması geliyor.

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, gibi büyük kulüplerin ardından İspanya ekiplerinden 'de bu kriz döneminde oyuncularının maaşlarında %70'lik bir kesintiye gittiğini açıkladı.

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Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan görüşmeler sonucu oyuncularımız ve teknik ekibimiz durumu anlayışla karşıladı. Erkek A Takım, Kadın A Takım ve Erkek B Takım oyuncularımızla maaşlarında %70'lik bir kesinti yapılmasına dair anlaşmaya vardık. Kulüpteki 430 çalışanımıza da gerekli yardımlar yapılacaktır"