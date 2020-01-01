Atletico Madrid'de iki pozitif vaka!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde RB Leipzig ile karşılaşacak olan Atletico Madrid’de iki kişinin testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada “ ’e gidecek kafilemize dün yapılan PCR testlerinin sonucu bugün elimize ulaştı. İki pozitif vakaya rastlandı. Konuyla ilgili düzenlenen protokolu uyguluyoruz. UEFA’ya gereken bilgilendirme yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada testi pozitif çıkan iki kişinin futbolcu olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Lizbon’da ile karşı karşıya gelecek.