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Atlético Madrid, cumartesi günü LaLiga'da zorlu bir galibiyet aldı. Maça mükemmel başlayan Madrid ekibi, Elche'yi sonunda tek gol farkla 3-2 mağlup etti. Puanını 34'e çıkaran Atlético Madrid, lider FC Barcelona (36) ile takipçisi Real Madrid'in (33) arasına yerleşti. Ancak iki rakibi de bir maç eksik oynadı.

Henüz yedi dakika dolmadan iki farklı üstünlüğü yakalayan Atlético Madrid için maç daha iyi başlayamazdı. Alejandro Grimaldo'nun gole çevirdiği penaltının ardından Lee Kang-in, etkili baskının sonucunda skoru 0-2'ye getirdi.

İspanya millî takım oyuncusu Marc Pubill'in hatası, Elche'yi yeniden maça ortak etti. Pubill'in Jan Oblak'a gönderdiği geri pas çok kısa kaldı. Araya giren Martim Neto'nun sert şutunda Oblak'ın yapabileceği bir şey yoktu.

İlk yarıdaki goller bununla bitmedi. Atlético Madrid harika bir atak geliştirdi. Álex Baena şut çekecek gibi görünürken bir an duraksayıp ceza sahasına koşan Julián Álvarez'e pas verdi. Álvarez de soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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Buba Sangaré, devrenin ardından Dávid Hancko'ya çarparak yön değiştiren şutuyla farkı kısa sürede yeniden bire indirdi. Heyecanlı geçen ikinci yarıda Elche, sonuç alabilmek için gereken kaliteyi ortaya koyamadı. Elche 19. sırada bulunuyor. Şimdilik düşme hattının dışında kalan 17. Valencia ve 16. Levante ise yalnızca bir puan önünde.