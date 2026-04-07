Atlético Madrid, geçtiğimiz Cumartesi günü La Liga'da oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçındaki tartışmalı olayla ilgili olarak İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakem Teknik Komitesi'nin kararına tepki gösterdi.

Atlético Madrid, Barça oyuncusu Gerard Martín'e gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi nedeniyle hakem Busquets Ferrer'in kararını eleştirdi ve Hakemler Teknik Komitesi'nden açıklama istedi.

Gerard Martin topu paslamak isterken topa dokundu, ancak Almada'nın ayak bileğine bastı. Hakem Busquets Ferrer bunu ciddi bir faul olarak değerlendirdi ve kırmızı kart gösterdi, ancak VAR odasından Melero López karara itiraz etti ve hakemi kararı değiştirmesi için çağırdı, ki bu da gerçekleşti.

Salı günü, Hakem Teknik Komitesi (CTA), "Tiempo de Revisión" programında, video yardım teknolojisinin (VAR) Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki maçta Gerard Martín'in cezasını kırmızı karttan sarı karta indirmek için müdahale etmemesi gerektiğini ve oyuncunun oyundan atılmayı hak ettiğini kabul etti.

Atlético Madrid ise, açık bir hakem hatasını kabul ettiği için Hakem Teknik Komitesi'ne (CTA) teşekkürlerini iletti.

Atlético Madrid, "X" hesabı üzerinden, Hakem Teknik Komitesi'nin Barcelona maçındaki tartışmalı olayı analiz ettiği videoyu yayınladı.

Atlético Madrid, "Komiteye açıklamasından dolayı çok teşekkür ederiz... Bu zamanlarda, hatalarını kabul etmek çok değerlidir" yorumunu yaptı.

