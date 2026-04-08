Atlético Madrid oyuncusu kaleciye dönüştü... Barcelona penaltı hak etti mi?

Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da oynanan Barcelona ile konuk takım Atlético Madrid arasındaki maçın ikinci yarısında tartışmalı bir olay yaşandı.

54. dakikada, Atlético kalecisi Juan Musso, altı metre çizgisi yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marc Poblet'e bir vuruşla topu pasladı. Poblet ise izleyenlerin şaşkın bakışları arasında topu eliyle tuttu ve tekrar oyuna soktu.

Şiddetli tartışmanın ardından... Arbeloa, Real Madrid yıldızını takım arkadaşlarından özür dilemeye zorladı

Yeni cephe... Trump, cinsiyet değiştirenlerin Dünya Kupası'ndan men edilmesini talep ediyor

Mısır grubu... İran, Dünya Kupası'na katılmak için alternatif planını açıkladı

Bu pozisyon, bazı Barcelona oyuncularının itirazlarına neden oldu, ancak maçın hakemi Stefan Kovac penaltı kararı vermedi ve VAR hakemleri de pozisyonu incelemek için çağrılmadı.

Barselona'nın savunma oyuncusu Pau Kubarsi, ilk yarı bitmeden önce, kaleye doğru ilerleyen Rojiblancos'un yıldızı Giuliano Simeone ile çarpışmasının ardından kırmızı kart gördü.

Julian Alvarez, bu pozisyonun ardından muhteşem bir serbest vuruşla konuk takımın ilk golünü attı ve Atletico, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.