Atletico Madrid, Manchester City'nin yıldızı için 60 milyon euro ödeyecek

Atletico Madrid'in Manchester City'nin yıldızını transfer etmek için 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı söyleniyor.

Atletico yüklü bir bonservis ödemeye hazır

Simeone, Alvarez'i bir yıldız yapmak istiyor

Forvet, İspanya'ya gitmeye sıcak bakıyor

NE OLDU? ESPN'in haberine göre, Atletico Madrid, Julian Alvarez'i Diego Simeone'nin kadrosunda parlayacak muhtemel bir yıldız olarak görüyor ve Manchester City ile görüşmelerinde önemli ilerleme kaydetti. LaLiga ekibi, Manchester City ile sözleşmesi 2028'de sona erecek olan Alvarez için 60 milyon euro'luk bonservis bedeli ödemeye hazır.

BÜYÜK RESİM: Atletico Madrid'in Julian Alvarez ile beş yıllık bir anlaşmaya imza atması bekleniyor. 60 milyon euro, Atletico Madrid için ciddi bir bedel olsa da Alvaro Morata'nın Milan'a transferi, Simeone'nin takımına yatırım yapılması için önemli bir hamle oldu.

DAHA FAZLASI: Erling Haaland'ın varlığında Alvarez, İspanya'da oynayamaya sıcak bakıyor. Şimdilerde ülkesi Arjantin'i Olimpiyatlarda temsil eden Alvarez önümüzdeki günlerde Atletico Madrid planını masaya yatırabilir.

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SIRADA NE VAR? Atletico Madrid, Julian Alvarez'in yanı sıra Alexander Sörloth'un transferi için Villarreal ile resmi görüşmelere başladı.