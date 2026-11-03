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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Atletico Madrid maçı: Hakem ataması Bayern Münih için iyiye işaret değil

Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih

Bayern Münih'in salı akşamı Atletico Madrid deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Fransız üst düzey hakem Francois Letexier yönetecek.

Bu hakem ataması iyiye işaret değil: 37 yaşındaki hukukçu ve icra memuru, Almanya'nın rekor şampiyonunun üç resmî maçını yönetti. Münih ekibi bu maçların üçünü de kaybetti.

2024 yazında İspanya ile İngiltere arasındaki Avrupa Şampiyonası finalini (2-1) de yöneten Letexier, son olarak Münih ekibinin 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica Lizbon'a 1-0 yenildiği maçta düdük çaldı.

Münih ekibi, Letexier'nin yönettiği önceki maçlarda da 2023/204 Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Lazio Roma deplasmanında 1-0, 2024/2025 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Feyenoord Rotterdam deplasmanında 3-0 mağlup olmuştu.

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