Atletico Madrid, Kondogbia'yı transfer etti

Diego Simeone, Arsenal'e giden Thomas Partey'nin yerini Geoffrey Kondogbia ile doldurdu.

İspanya'nın takımı, 'da forma giyen Geoffrey Kondogbia'yı transfer etti.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kondogbia ile 2020-2021 sezonu dahil 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanyol basınında, Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olan ve aynı zamanda vatandaşlığı da bulunan Kondogbia'nın transfer için Atletico Madrid'in Valencia'ya yaklaşık 15 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

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yönetimi, Thomas Partey'nin transferin son gününde 'e gitmesi nedeniyle Atletico Madrid'e 5 Kasım'a kadar tek bir transfer yapma özel iznini tanımıştı.