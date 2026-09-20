Atlético Madrid savunmacısı Marc Pubill, önlerindeki Real Madrid maçının İspanya Ligi şampiyonluğu mücadelesinde büyük bir sınav olduğunu vurguladı.

Pubill, İspanyol "Marca" gazetesine verdiği röportajda, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinden elenmeleri ve bu turnuvanın kulüp için bir takıntı hâline gelip gelmediği konusunda şunları söyledi: "Evet, bunun herkesin arzuladığı kupa olduğunu düşünüyorum. Onu kazanmak için her zaman mücadele ediyoruz ve bu sezon da bunu başarmaya çalışacağız."

Barcelona gibi büyük bir favoriyi eledikten sonra gelen elemenin ne kadar acı verdiği konusunda ise Pubill şu açıklamayı yaptı: "Evet, özellikle de yarı finalde çok iyi bir performans sergileyip çok yaklaşmışken. Ancak farkı yaratan küçük detaylar eksikti ve belki de bu yüzden acısı daha büyük oldu."

Yaz boyunca Julián Álvarez'e dair yoğun medya ilgisiyle soyunma odasının nasıl başa çıktığına dair Pubill şöyle konuştu: "Bu durumu soyunma odasının içinde de tıpkı dışarıdan görüldüğü gibi yaşıyoruz. Julián harika ve son derece özel bir oyuncu. Bizimle olduğu için şanslıyız. Hepimiz onunla oynamanın keyfini çıkaracağız ve ona yardımcı olacağız. Umarız bize sahip olduğu en iyisini sunar, çünkü kendisi dünya çapında bir oyuncu."

Real Madrid ile oynanacak beklenen maç ve bunun sezonun en önemli karşılaşması olup olmadığı konusunda Pubill şu yanıtı verdi: "Kesinlikle özel bir maç, ancak yine de diğerleri gibi bir maç ve bize üç puan daha kazandırıyor."

Geçen sezon 5-2'lik maçı saha dışından izledikten sonra ilk on birde yer almasına dair Pubill şunları söyledi: "Evet, elbette böyle maçlarda ve erken bir dönemde başrol oyunculardan biri olmayı hayal ediyordum."

Mbappé, Vinícius ve Bellingham gibi Real Madrid yıldızlarıyla karşılaşmaktan korkup korkmadığı sorusuna Atlético savunmacısı şu karşılığı verdi: "Onlar büyük oyuncular ve harika bir takıma sahipler, ama biz de büyük bir takımız ve onları yenmek için sahada mücadele edeceğiz. Ama hayır, hiçbir korku yok."



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