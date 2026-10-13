Atletico Madrid'i Manchester United maçı öncesinde yıkan ölüm haberi

Atletico Madrid, Manchester United karşılaşmasında bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını ve siyah kol bandı takacağını açıkladı. Bu karar, A takımın kaptanı Koke ile 19 yaş altı gençler takımının yardımcı antrenörü Borja Resurrección'un annesi Ana Merodio Borja'nın vefatı nedeniyle alındı.

İspanya'nın "Cope" radyosuna göre, Atletico Madrid, İspanyol kulübünün de doğruladığı üzere başkent Madrid'de hayatını kaybeden merhumenin anısını yaşatmaya karar verdi.

Atletico Madrid, Koke ve Borja Resurrección'un annesinin anısına, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United karşılaşmasında bir dakikalık saygı duruşu yapılması için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden onay aldı.

Yas göstergeleri, UEFA Gençler Ligi kapsamında oynanacak maça da taşınacak; o müsabakada da futbolcular siyah kol bandı takacak.

Merhumenin anısına saygı ve takdirin bir ifadesi olarak, Atletico Madrid'in kırmızı-beyaz bayrağı "Riyadh Air Metropolitano" stadyumunda yarıya indirildi.

Başkent ekibi ayrıca merhumenin ailesine ve yakınlarına destek ve dayanışma mesajı yayımladı.

Bu kapsamda kulüp, taziyelerini şu sözlerle dile getirdi: "Atletico Madrid olarak, ailesinin tüm fertlerine ve dostlarına, özellikle de A takımın kaptanı Koke ile 19 yaş altı gençler takımının yardımcı antrenörü Borja Resurrección'a en içten taziyelerimizi sunmak istiyoruz."







