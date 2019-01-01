Atletico Madrid, Griezmann transferini mahkemeye taşıyor!

Atletico Madrid, Antoine Griezmann transferi için Barcelona'dan 80 milyon euro daha talep ediyor...

Kulübü, Antoine Griezmann'ın 'ya transferiyle ilgili hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Bilindiği üzere Barcelona Kulübü, golcü oyuncunun sözleşmesindeki 120 milyon euro'luk serbest kalma maddesini karşılayarak kadrosuna kattığını duyurmuştu.

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Griezmann'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, 1 Temmuz tarihinde otomatik olarak 200 milyon euro'dan 120 milyon euro'ya düşüyordu. Atletico Madrid cephesi, Barcelona'nın oyuncuyla bu tarihten daha önce anlaştığını iddia ederek ödenmesi gereken tutarın 200 milyon euro olduğunu savundu.

Atletico Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Antoine Griezmann, avukatı aracılığıyla PFL'ye başvurarak sözleşmesindeki 120 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin Barcelona Kulübü tarafından karşılanacağını bildirerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Ancak kulübümüz bu bedelin sözleşme feshi için yeterli olmadığı görüşündedir. Zira oyuncu ile Barcelona Kulübü arasındaki anlaşma, serbest kalma maddesinin 200 milyon euro'dan 120 milyon euro'ya düşme tarihinden evvel yapılmıştır. Ayrıca, bu maddenin değiştiği tarihten önce; 14 Mayıs tarihinde oyuncu takımdan ayrılacağını duyurmuştur. Kulübümüz bu konuyla ilgili haklarını ve çıkarlarını savunmak için yasal yollara başvurmuştur. " denildi.