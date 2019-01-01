Atletico Madrid gözlemcileri Florya'ya geldi

Galatasaray U21 - Trabzonspor U21 maçını izlemeye gelen Atletico Madrid gözlemcileri beş futbolcuyu beğendi.

Hafta sonu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray U21 - Trabzonspor U21 derbisini izlemeye İspanya'dan gözlemciler geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor derbisinde, Abdülkadir Ömür'ü izlemek için İstanbul'a gelen Atletico Madrid oyuncu gözlemcileri, öncesinde de Florya'daki gençlerin derbisine uğradı.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmayı izleyen Atletico Madrid gözlemcileri 3'ü Galatasaray'dan, 2'si Trabzonspor'dan olmak üzere 5 futbolcu için rapor hazırladılar.

Galatasaray'dan sol kanat Metehan Mertöz, sol bek Furkan Korkut ve merkez orta saha Çekdar Orhan'ı beğenen gözlemciler, Trabzonspor'dan da oyun kurucu Kerem Baykuş ile forvet Talha Reşat Bulut'u listelerine aldılar.