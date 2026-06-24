Transfer uzmanı Matteo Moretto Çarşamba günü, Atlético Madrid’in Alejandro Grimaldo’yu kadrosuna katacağını açıkladı. Böylece Diego Simeone’nin takımı, Bayer Leverkusen’in sol bek oyuncusu için Barcelona’yı geride bıraktı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, 30 yaşındaki savunma oyuncusu, memleketinden gelen ilgiden mahrum kalmamıştı: Hem Atlético Madrid hem de Barcelona, İspanyol savunma oyuncusu için hazır bekliyordu. Ancak şimdi tercihi Madrid kulübü yönünde gibi görünüyor.

Moretto daha önce, Alman kulübün Atlético Madrid’den bonuslar dahil 25 milyon euro talep ettiğini belirtmişti. Geçen LaLiga sezonunu dördüncü sırada tamamlayan kulübün ilk başta bu talebi karşılamak istemediği söyleniyordu, ancak bir anlaşma aniden yakın görünüyor.

Moretto’ya göre Atlético ve Leverkusen anlaşmaya vardı ve sözleşmeyi tamamlamak için çalışıyorlar. Tarafların Çarşamba günü müzakereleri sonuçlandırması bekleniyor.

14 kez İspanya milli takımında forma giyen oyuncu, başkent ekibiyle üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. Leverkusen'deki sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek.

Böylece Grimaldo, gençlik akademisini tamamladığı kulübe geri dönmeyecek. Defans oyuncusu, La Masia'da ikinci takıma kadar yükselmiş, ancak Katalanların A takımında hiçbir zaman forma giymemişti. 2016 yılında iki milyon avrodan fazla bir bedelle Benfica'ya satılmıştı.

Benfica’da tam anlamıyla parladı ve 303 maça çıktı; bu maçlarda 27 gol attı ve 66 asist yaptı. 2023 yılında Leverkusen, onu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.