Atletico Madrid, Edinson Cavani ile anlaşmak üzere

La Liga temsilcisi Atletico Madrid, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşıyor.

Diego Costa'nın sakatlığı sonrası gol yollarında sorun yaşayan , Edinson Cavani transferinde sona yaklaştı.

Sky Sports'un haberine göre İspanyol ekibi, kulübü PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı. Madrid temsilcisi, Fransız ekibiyle görüşmelere devam ederken anlaşma sağlanması halinde Uruguaylı yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katacak. PSG ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Cavani, kulüplerin anlaşmaya varamaması halinde ise sezon sonunda bedelsiz olarak Atletico'ya transfer olacak.

Palermo ve 'de gösterdiği başarılı performans sonrası Paris'in yolunu tutan Cavani, 2013 yılında transfer olduğu PSG'de 197 gol atmayı başardı.

18 haftası geride kalan 'da 32 puanla dördüncü sırada yer alan Atletico Madrid, Edinson Cavani'nin yanı sıra forması giyen Nemanja Matic'i de kadrosuna katmak istiyor.